Березники, Пермский край, , 11:44 — REGNUM В Березниках Пермского края пожар унес жизни двух человек, в том числе ребенка, сообщили в горадминистрации.

Возгорание произошло в частном доме, расположенном в поселке Лысьва, ночью 19 июля. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении огня задействовали 16 человек и четыре спецмашины.

Под завалами на месте пожара обнаружены обгоревшие тела двух человек: мужчины 1988 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.