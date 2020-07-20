Октябрьский, Башкирия, , 11:48 — REGNUM Подозреваемый в совершении двойного убийства задержан в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МВД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Октябрьском к стражам порядка поступило сообщение о том, что в больницу были госпитализированы трое мужчин с ранениями. Двое из них позже скончались от ран. А третьему оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимого подозреваемого мужчину 46 лет.

По версии следствия, мужчины распивали алкогольные напитки в комнате общежития. Выйдя на улицу с целью покупки еще алкоголя, они повстречали троих ранее незнакомых мужчин и предложили им вместе распивать спиртные напитки. В комнате общежития между мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку.

Следователи считают, что в этот момент 46-летний подозреваемый сходил к себе домой, где взял холодное оружие, после чего совершил нападение на мужчин.

Расследование дела продолжается.

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