Миасс, Челябинская область, , 11:39 — REGNUM В Миасском городском округе Челябинской области действует режим ЧС. Причиной стали природные пожары, сообщает пресс-служба мэрии.

Режим введён с 12:00 по местному времени 19 июля. За сутки на территории округа на площади 80 га произошло 12 пожаров. Три очага не локализовали.

В основном причиной возгораний является деятельность людей. Это разведение костров, поджоги и неосторожное обращение с разными легковоспламеняющимися веществами и предметами, добавили в мэрии.