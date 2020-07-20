Ульяновск, , 11:36 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 20 июля, городские службы устранили последствия воскресного ливня. Об этом сообщает администрация областного центра.

В мэрии уточняют, что илососы убрали скопления воды на ряде улиц — в частности на ул. Терешковой, Октябрьской, Богдана Хмельницкого, Западном бульваре Герасимова, Ростовской. По словам директора муниципального бюджетного учреждения «Дорремстрой» Владимира Чумуркина, 20 июля в 2 часа ночи завершена откачка воды с заниженных дорожных участков. Работы ливнёвщики вели как вручную, так и при помощи каналопромывочных машин.

«Подтопления происходили из-за сильного, залпового дождя. Но в течение 1,5−3 часов вода ушла через ливневую канализацию», — приводят в мэрии заявление Чумуркина, заверившего, что «большинство ливнёвок справились со своей задачей».

В связи с непогодой на утро 20 июля зафиксировано семь фактов протечек кровли в многоквартирных домах. Также в Центр управления городом поступило более 30 обращений на подтопление улиц, данные обращения проверяются.

Отметим, что 19 июля Ульяновск накрыли ливни. В местной прессе сообщалось, что ряд улиц подтопило, а на улице Октябрьской и на Дамбе затопило трамвайные пути, в связи с чем движение электротранспорта временно приостановлено.