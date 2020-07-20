Ниигата, Япония, , 11:21 — REGNUM Как минимум 11 человек, включая восемь детей, пострадали в результате ДТП с участием автобуса и автомобиля-вышки в городе Ниигата. Об этом 20 июля сообщает агентство Киодо.

По данным агентства, столкновение двух транспортных средств произошло около 12:00 по местному времени (06:00 мск) в момент, когда 16 детей из бассейна возвращались на школьном автобусе в свой детский сад.

Также уточняется, что в результате ДТП серьезное повреждение ноги получил водитель автобуса, при этом восемь детей, их воспитательница и водитель автовышки отделались незначительными травмами. Причины произошедшего устанавливается в настоящее время.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум три человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы.