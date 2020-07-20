Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM В Бурятии расширили район поиска пропавшего самолета Ан-2, сообщил 20 июля представитель компании «ИрАэро».

По его словам, до возвращения в аэропорт поиск вёлся в течение семи часов в сложной местности в предгорье Саян.

«Сейчас территория поиска расширена», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью пассажирами на борту совершал облёт территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда. Во время облета воздушное судно перестало выходить на связь.

Читайте также: Пропавший Ан-2 ищут на территории Бурятии и Приангарья