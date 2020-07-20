Тюмень, , 11:07 — REGNUM В Тюменской области врач областной больницы № 4 города Ишима вытащил у пациента из уха живую улитку. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Злополучная улитка Пресс-служба ОКБ №4 в Ишиме

В больницу 15 июня обратился мужчина 46 лет с жалобами на заложенность уха, чувство дискомфорта и ощущение шевеления там живого существа. Сперва полагали, что в ушную раковину залетело насекомое.

При осмотре выяснилось, что в ухе пациента поселилась улитка-прудовик.

«В моей врачебной практике подобное случилось впервые», — сообщил врач-оториноларинголог Александр Гартунг.

Пациент признался, что купал собаку в водоёме, но сам в пруд не заходил. Предполагается, что улитка попала в ухо, когда пёс отряхивался от воды уже на берегу.

Ишимские врачи напомнили пациентам, что ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать из слуховых проходов инородные тела — это может привести к потере слуха. Обездвижить насекомое можно, закапав в ухо вазелиновое или подсолнечное масло.