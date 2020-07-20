Барнаул, 20 июля 2020, 11:06 — REGNUM В Индустриальном районе Барнаула, где энергетики в рамках подготовки к новому отопительному сезону проверяют прочность тепловые сети, произошло ЧП. Как сообщает телеграм-канал barnaul22official, в результате прессовки в районе улицы Балтийской, 55 прорвало трубы с горячей водой. Напор воды бил с такой силой, что понимал камни. Они, как снаряды, полетели в припаркованные поблизости автомобили.
По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла. Есть ли пострадавшие — не сообщается.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 60%теплосетевой инфраструктуры в Барнауле эксплуатируется сверх нормативного срока в 30 лет, причём износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растёт.
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