посёлок Яйва, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 12-летнего мальчика на железнодорожной станции Яйва, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, вечером 17 июля компания подростков возвращалась домой с прогулки. Сокращая путь, приятели пошли через железнодорожные пути. Один школьник решил забраться на крышу грузового вагона, который находился под линией электропередачи. Когда ребенок встал в полный рост, то получит смертельный удар током.

Установлено, что вагоны на станции сформировали под отправку. Они стояли без головного локомотива, а с хвоста грузового состава имелась подъемная лестница на крышу. От пассажирского перрона станции вагоны находились примерно в 100 метрах.