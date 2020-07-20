Ставрополь, , 10:59 — REGNUM Начало недели на Северном Кавказе ознаменуется новой волной жары. Под нее первыми попадут Ставрополье, Ингушетия, Чечня, Дагестан. Здесь 20 июля будет +40…42°. На два градуса меньше обещают Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Прохладнее будет лишь в горных районах этих республик, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Не намного ниже поднимутся столбики термометров в Карачаево-Черкесии, где ожидается до+34…36°.

«Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели: на Ставрополье, в Ингушетии, Чеченской Республике — от +40 °С до +42 °С. В Северной Осетии — до +38 °С», — заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В МЧС предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в низменных и приморских районах Дагестана, в северо-восточных, северо-западных, отдельных западных, восточных районах Чечни и в восточной части, а также местами в центральных и юго-западных районах Ставрополья 19 — 22 июля прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Жара может привести к ЧС, в том числе авариям, связанным с деформацией асфальтового полотна, возможным отключениям электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждениям сельхозкультур. Жителям СКФО необходимо соблюдать меры предосторожности из-за жары, особенно людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.