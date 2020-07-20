Кабул, , 11:00 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли и ещё 10 пострадали в результате нападений боевиков радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северной афганской провинции Кундуз. Об этом 20 июля сообщает телеканал TOLO News.

По информации журналистов, в ночь на 20 июля боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на КПП, а также на шоссе.

При этом уточняется, что в результате этих нападений потери также понесли и боевики, при этом точное число погибших и пострадавших с их стороны не сообщается.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что число погибших и раненых от рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане за последний месяц достигло 420.