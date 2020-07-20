Мбея, Танзания, , 10:57 — REGNUM 19-летнюю жительницу города Дар-эс-Салам арестовали по подозрению в убийстве 21-летнего студента первого курса Университета науки и технологий в Мбее. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление начальника полиции Мбеи.

Улрич Матеи заявил, что предполагаемое нападение подозреваемой на погибшего произошло 17 июля 2020 года в 22:00 по местному времени. По предварительной версии следствия, причиной стала ревность, на почве которой молодые люди регулярно ссорились, что подтвердили их знакомые.

Матеи добавил, что молодой человек скончался от полученных ран в окружной больнице Мбеи 18 июля. Расследование инцидента продолжается, отметил начальник полиции.

Пользуясь случаем, он призвал жителей Танзании не игнорировать регулярные ссоры между состоящими в отношениях лицами, и незамедлительно сообщать о подобных инцидентах в полицию.