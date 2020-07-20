Браззавиль, , 10:52 — REGNUM Как минимум 16 человек погибли и ещё пять были ранены в результате ДТП, которое произошло в юго-восточной части Демократической Республики Конго (ДР Конго). Об этом 20 июля сообщает местный портал Actualite.

Уточняется, что ДТП случилось в ночь с 18 на 19 июля на расстоянии в 25 км от города Калемие, находящегося в провинции Танганьика.

Как сообщил глава одной из политических молодежных структур страны Натана Мугишо, грузовик, перевозивший муку в город Лубумбаши, с несколькими пассажирами, находящимися в его кузове, перевернулся при спуске с горы.

«В деревне Капомпо я только что насчитал 16 безжизненных тел и пять раненых, которых джип Красного Креста доставляет в Калемие», — сообщил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие в Северной Осетии унесло жизни двух человек.