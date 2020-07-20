Барнаул, , 10:45 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Бийска, который в январе 2020 года, оставшись наедине со своим двухмесячным сыном, забил ребёнка до смерти за плач. Подробности сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Множественные удары руками и ногами по различным частям тела новорожденного посыпались после того, как отец не смог его успокоить.

Смертельными оказались удары головой сына о предметы обстановки в квартире. Уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему») с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похожая трагедия произошла в одном из сел Хабарского района Алтайского края в конце 2018 года: оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, мужчина нанёс ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика.

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