Калуга, , 11:30 — REGNUM 18-летний житель Калуги подозревается в совершении девяти эпизодов особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, молодой человек вступил в организованную преступную группу и оставлял на территории областного центра тайники с наркотическими средствами. Незаконная деятельность подозреваемого длилась более пяти месяцев и была пресечена сотрудниками полиции.

По возбуждённому уголовному делу начато расследование. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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