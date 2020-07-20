Курган, , 10:42 — REGNUM В Кургане проводится проверка по факту гибели 49-летнего мужчины на пляже Голубые озера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла 18 июля. Мужчина отдыхал на пляже в компании своих знакомых. Во время купания в озере он исчез из вида. Впоследствии его тело с признаками утопления было обнаружено спасателями.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выясняются все обстоятельства трагедии. Отметим, что пляж Голубые озёра недавно был принят межведомственной муниципальной комиссией и был назван безопасным местом для купания.