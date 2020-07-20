Уфа, , 10:42 — REGNUM 35 человек, в том числе два ребенка погибли за неделю на водных объектах в Башкирии. Об этом 20 июля сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в настоящее время спасатели на воде ведут поиски четверых человек. При этом удалось спасти 68 граждан, в том числе 34 ребенка.

Фарит Гумеров отметил, что за минувшую неделю были аттестованы и открыты еще четыре пляжа.

Таким образам, Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе по открытию специально оборудованных пляжей (86 пляжей). На втором месте разместилась Саратовская область с 34 пляжами. А третье место поделили Татария и Марий Эл. В этих субъектах федерации открыты по 25 пляжей.

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