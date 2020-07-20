Кетовский район, Курганская область, , 10:29 — REGNUM В Кетовском районе Курганской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

То, что осталось от дачи в Кетовском районе Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

Трагедия произошла днём 18 июля 2020 года в садоводческом товариществе «Берёзка». Загорелся один из дачных домов. После ликвидации пожара на месте обнаружено тело владельца дома 1961 года рождения.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Устанавливаются причины гибели мужчины.