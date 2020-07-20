Москва, , 10:29 — REGNUM После смертельной аварии с автобусом на юго-востоке Москвы столичная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку соблюдения ответственными должностными лицами и организациями требований федерального законодательства о безопасности пассажирских перевозок. По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, утром на улице Ставропольская в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибла женщина 1984 года рождения. Водитель автобуса рассказала, что не справилась с управлением.

Ранее в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения. На них автобус во время поворота следует по широкой траектории, а затем, пытаясь перестроиться, врезается в остановку.