Барнаул, , 10:26 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю инициирована проверка инцедента с хлопком воздушно-газовой смеси, произошедшим накануне, 19 июля в одной из квартир четырехэтажного многоквартирного дома в Барнауле. Как сообщает официальный сайт ведомства, пострадали трое мужчин.

«Все потерпевшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу города Барнаула. Жильцы других квартир не пострадали. Предположительно причиной случившегося могло стать нарушение правил при эксплуатации газового баллона», — поясняют следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, газ взорвался в квартире на втором этаже. Мощность взрыва была такой, то выбило стекла и входную дверь.