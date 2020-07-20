Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 10:23 — REGNUM В Оренбургской области ночью 19 июля на 56 км автодороги «Орск-Шильда-граница Челябинской области» произошло смертельное ДТП. Погибли два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Смертельная авария в Оренбуржье Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным полиции, автомобиль «Опель», несмотря на знак о запрете обгона, выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Приора». Один пассажир отечественной машины скончался на месте. Позже, в больнице, умер водитель.

Один пассажир «Приоры» после оказания медпомощи отпущен домой. Среди пострадавших также водитель и 11-летний пассажир автомобиля «Опель». У них зафиксированы ушибы. Оба после оказания медпомощи отпущены домой.

Добавим, за первое полугодие 2020 году в регионе в результате ДТП погибли 97 человек, рост к уровню января-июня 2019 года составил 15,5%.

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