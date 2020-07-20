Гданьск, Польша, , 10:25 — REGNUM В польском городе Гданьск был задержан бывший председатель «Укравтодора» Славомир Новак, заявил 20 июля пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в социальной сети Twitter.

«Задержан бывший депутат Сейма Республики Польша, бывший председатель Государственной дорожной службы Украины («Укравтодор») Славомир Н., а также Дариуш С., бывший глава СП «Гром» и предприниматель из Гданьска Яцек П.», — сказано в сообщении.

В польских СМИ сообщили, что Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Напомним, задержанный возглавлял «Укравтодор» с октября 2016 по сентябрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило, что Новак не задекларировал на Украине имущество на сумму €7 тыс.

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