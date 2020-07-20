Москва, , 10:20 — REGNUM Появилась видеозапись смертельной дорожной аварии на юго-востоке столицы, снятая камерами видеонаблюдения. Кадры опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

На записи видно, что на перекрёстке автобус совершил поворот по большой траектории, выехав на левую полосу движения. Водитель резко попыталась перестроиться в правый ряд и въехала в находившуюся неподалёку остановку общественного транспорта, сбив стоявших там людей. Лишь после этого водителю удалось выровнять курс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибла женщина 1984 года рождения.