Ульяновск, , 10:19 — REGNUM В Ульяновской области спасатели за сутки четыре раза выезжали на тушение сухой травы, семь раз тушили возгорание мусора. Об этом сообщает 20 июля ГУ МЧС по региону.

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на тушение сухой травы. Возгорания зарегистрированы в Чердаклинском (три пожара) и Новомалыклинском (один пожар) районах. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,1 гектара.

Кроме того, зарегистрировано ещё семь случаев загорания мусора. Новых лесных пожаров не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области помощь в тушении лесных пожаров оказывали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. Один из крупных пожаров произошёл в Майнском районе.

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