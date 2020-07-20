Киев, , 10:19 — REGNUM Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в реках Днестр, Сян и Прут и новых возможных подтоплениях в западных областях страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июля.

Служба отмечает, что со второй половины дня 19 июля на западе Украины идут ливни. Отмечается, что на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области будет незначительное повышение уровня воды на 0,3−0,8 м, а также возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах, и образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Вместе с тем на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2−1 м, возможен выход воды на отдельных участках.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня из-за сильных дождей западные области Украины уже серьезно пострадали от наводнений и последствия этой стихии не устранены до сих пор. Были затоплены сотни домов, снесены сотни мостов и размыты сотни километров автомобильных дорог. Наиболее пострадала от воды Ивано-Франковская область Украины, а окончательный размер понесенных убытков до сих пор не подсчитали.