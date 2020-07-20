Иркутск, , 10:17 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 20 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 806 человек, причём 181 добавился только за последние сутки.

Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 163 человека. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1215 пациентов с SARS-CoV-2, из них 91 человек болеет тяжело.

Выздоровели 7492 человека.

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