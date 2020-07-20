Донецк, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 единицы боеприпасов, сообщили 20 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении украинские формирования выпустили в общей сложности три мины калибра 120 мм, 13 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

В зоне обстрела оказались населённые пункты Доломитное и Гольмовский. Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки территория ЛНР дважды подверглась обстрелам с позиций ВСУ. Всего украинские силовики выпустили 18 мин калибра 120 мм.

Читайте также: За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ЛНР — Народная милиция