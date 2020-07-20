Ростов-на-Дону, , 10:04 — REGNUM В день разгула стихии 17 июля в Ростовской области диспетчеры службы 112 приняли свыше 3,5 тыс. звонков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 июля.

Показатель заявок вдвое больше, чем в обычные дни. Так, просьбы о помощи поступили от жителей Ростова-на-Дону и Батайска, где оказались подтоплены дома и автомобили, которые стали первыми пленниками сильнейшего ливня. Заблокированными оказались, в том числе, автомобилисты с детьми.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростова-на-Дону заявили, что ливневая канализация находится в рабочем состоянии, и ситуацию в городе-миллионнике удалось сдержать. Однако в ближайшее время всё-таки будет поднят вопрос о реконструкции ливнёвок на низменных участках местности.

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