Владикавказ, , 10:03 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие в Северной Осетии унесло жизни двух человек. В результате аварии, произошедшей 19 июля на трассе Моздок — Малгобек — Хурикау, погибли 18-летняя девушка и 22-летний парень, говорится в сообщении группы «ЧП Владикавказ» в Instagram.

По предварительным данным, находившийся за рулем Volkswagen молодой человек не справился с управлением, совершая манёвр на большой скорости. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Пассажирка погибла на месте происшествия, водителя не успели довести до больницы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщили в МВД по региону, в тот же день в автоаварии в районе селения Гизель не справился с управлением водитель автомашины «ВАЗ-21 213». В результате наезда на водяной отбойник, машина опрокинулась. С травмами в больницу доставлены двое мужчин.