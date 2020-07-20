Трентон, США, , 10:02 — REGNUM Нападение на дом федерального судьи Истер Салас совершено в американском штате Нью-Джерси. От рук неизвестного погиб сын судьи, а муж Салас получил ранения, сообщает телекомпания ABC.

Прокурор округа Миддлсекс Иоланда Чикконе рассказала, что 19 июля к дому судьи пришёл неизвестный мужчина в униформе почтовой компании FedEx. Он позвонил в дверь и открыл огонь по находившимся в доме. Сын судьи погиб на месте, муж был ранен, сама судья не пострадала.

Нападавший скрылся с места преступления. К делу подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР). Следователям известно об угрозах, поступавших судье. Они отрабатывают версию о связи угроз с нападением.