Москва, , 09:56 — REGNUM Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что правительство региона окажет помощь пострадавшим в аварии с автобусом. Комментарий распространила 20 июля пресс-служба департамента транспорта столицы.

«За рулём была женщина, прошедшая все процедуры медицинского контроля и необходимое обучение», — сказал Ликсутов.

По его словам, водитель рассказала, что не справилась с управлением.

Ликсутов заверил, что правительство Москвы возьмёт ситуацию под особый контроль, родственникам пострадавших окажут материальную помощь.

В результате ДТП погибла женщина 1984 года рождения, ещё два человека пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку общественного транспорта.