Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM В Ростовской области около 50 человек, получившие положительный результат теста на коронавирус, отказываются от лечения. В ближайшее время суд примет решение о принудительной госпитализации заболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В связи с отказом отдельных лиц от госпитализации, ведомством подано 46 исковых заявлений в суды общей юрисдикции о принудительной госпитализации больных. На данный момент судами по восьми делам принято решение о принудительной госпитализации», — уточнили в ведомстве.

Большинство граждан, отказавшихся от госпитализации, проживает в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Ростовской области лечение в госпиталях получают около 700 пациентов с COVID-19. Почти 40 из них находятся в тяжёлом состоянии. За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, на Дону скончались 183 человека. Это те жители региона, которые, в том числе, поздно обратились за медицинской помощью.

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