Самара, , 09:58 — REGNUM Предприятие сбрасывало в реку Сок сточные воды с опасной концентрацией вредных веществ в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в службу судебных приставов поступил исполнительный документ, который обязывал должника прекратить сливать в реку Сок сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И хотя приставы предупредили руководство предприятия о необходимости исполнения решения суда, предприятие продолжало сбрасывать эти вещества в реку.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании с предприятия исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме этого руководителя организации привлекли к административной ответственности за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе.

В результате предприятие выполнило все необходимые мероприятия по снижению концентрации загрязняющих веществ. Соответствующие документы были предъявлены приставам-исполнителям. Поэтому решение суда в сфере экологии исполнено.

Читайте ранее в этом сюжете: Хозяйство в Удмуртии оштрафовали на 10 тыс. за гибель пчёл от пестицидов