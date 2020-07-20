Москва, , 09:50 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы. Об этом 20 июля рассказали в пресс-службе городского управления МВД, передает «Интерфакс».

По данным пресс-службы, ДТП произошло возле дома 15 на Ставропольской улице, сообщение о нем поступило в МВД в 7:45.

Также сообщается, что все трое пострадавших доставлены в больницу и что в настоящее время идет расследование причин произошедшего. При этом ранее появившуюся в СМИ информацию об одном погибшем в управлении полиции не подтвердили.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины, в результате чего скончалась женщина.