Ханты-Мансийск, , 09:46 — REGNUM В Югре по состоянию на утро 20 июля 2020 года зарегистрировано 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств. Об этом сообщает региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Площадь лесных пожаров остаётся практически неизменной.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью 29 878,13 га. Для сравнения: в 2019 году на 20 июня площадь лесных пожаров составляла 2138,98 га, в 2018 году — 2730,37 га.