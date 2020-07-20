Волгоград, , 09:45 — REGNUM Останки жителя Саратова, пропавшего четыре года назад, обнаружили на пустыре Кировского района Волгограда. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Погибшего обнаружили местные жители 18 июля. Следствие установило, что мужчина 1987 года рождения ранее судимый за разбой был объявлен в розыск четыре года назад по заявлению родственников. По предварительным данным, преступник, убив молодого человека, упаковал части его тела в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега Волги.

Проводится комплекс следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».