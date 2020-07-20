Москва, , 09:39 — REGNUM В ГУ МЧС РФ по Республике Крым объявили о штормовом предупреждении в регионе из-за надвигающихся ливней и шквалистого ветра. Об этом заявил руководитель крымского главка МЧС Сергей Шахов.

«До конца суток 20 июля и 21 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с», — сказал Шахов.

По его словам, в этих условиях высока вероятность появления чрезвычайных ситуаций, которые связаны с подтоплениями, авариями на ряде объектов, нарушениях в транспортной системе и гибелью сельскохозяйственных объектов.

Шахов отметил вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, а также не исключил затруднения в работе Керченской паромной переправы.