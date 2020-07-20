Уфа, , 09:37 — REGNUM Лесной пожар в Башкирском государственном природном заповеднике планируют полностью ликвидировать 22 июля. Об этом 20 июля сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на совещании в правительстве.

По его словам, больше всего природных пожаров было выявлено в Учалинском районе (23 возгорания), а в Белорецком и в Зилаирском районах было зафиксировано по 18 пожаров. На особо охраняемых природных территориях федерального значения, таких как Башкирский государственный природный заповедник и Южно-Уральский государственный заповедник, было зафиксировано пять природных пожаров, которые бушевали на общей площади 2018 га. Причем в Башкирском государственном заповеднике огонь прошел по площади две тысячи га. В настоящее время огнеборцы вместе с добровольцами здесь заканчивают тушение возгорания. При этом лесной пожар в данном заповеднике планируют потушить к 22 июля.

Марат Шарафутдинов подчеркнул, что за минувшую неделю огнеборцы зафиксировали 59 лесных пожаров на площади 1563 га, которые возникли из-за аномально высокой температуры и гроз. Причем 51 пожар возник из-за сухих гроз.

Отмечается, что такого количества пожаров в такой короткий срок не наблюдалось с 2010 года. При этом больше всего пожаров регистрировали 15 июля —17 возгораний на общей площади порядка 1200 га. На борьбу с огнем было поднято две тысячи человек и 605 единиц техники.

Министр также отметил, что свыше 70% автотракторного парка для тушения пожаров эксплуатируется уже от десяти лет и более. Поэтому требуется обновление техники. Затраты на это составят около 11 млн рублей. Кроме этого, в Башкирии ощущается недостаток профессиональных огнеборцев для тушения лесных пожаров. Для укомплектования пожарных в 2010 году будет необходимо 13 млн рублей.

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