Исилькуль, Омская область, , 09:32 — REGNUM В Исилькульском районе Омской области в сильную жару объявили режим ЧС из-за отсутствия воды в течение недели.

По информации, появившейся в соцсетях, воды в Исилькульском районе нет с 13 июля. Сначала она перестала идти в домах, затем пропала из колонок.

Власти пообещали, что горожанам будут подвозить воду. Появились график и места, где будут стоять машины.

«Но в итоге местным жителям приходится по три часа стоять на этих местах в бесполезном ожидании — машин нет», — передаёт 18 июля «БК55».

По словам местной жительницы, которую цитирует портал, в деревни воду привозят «за отдельную плату:

«Приезжает бочка с водой, набираешь флягу и 40 рублей платишь — даже до такого дошло».

17 июля в районе был введён режим ЧС.

«Любино-Исилькульский водопровод, который обслуживается компанией «Омскоблводопровод», не может обеспечить подачу воды на территорию района. Мы написали письмо в правительство Омской области с просьбой ввести график подачи воды с учётом ограничения на магистрали других районов. В наших резервуарах сейчас запас воды — 200 кубометров. Этого недостаточно для работы центрального насоса, который обеспечивает наш город (Исилькуль — прим. ред) и село Солнцевка», — рассказал заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ Павел Трофимов. Его цитирует портал Ngs55.ru.

По словам чиновника, организован подвоз воды совместно с «Омскоблводопроводом», но нужна дополнительная техника.

В правительстве омской области пообещали предоставить комментарий по ситуации. В настоящее время, по данным облправительства, по графику воду получают 22 385 человек. Восстановление ожидается к 22 июля.