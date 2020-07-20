Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM Мощнейший ливень, прошедший в Ростове-на-Дону 17 июля, разрушил часть мемориала «Памяти жертв фашизма». Здесь сошёл оползень. На восстановление территории мемориального комплекса потребуется время, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Оползень сошёл между вторым и третьим пилоном, потоки воды смыли около 80 кубометров земли, осевшую на надгробье и пешеходную зону «дороги скорби».

«Мы предпримем все необходимые меры для того, чтобы подобного не повторялось. <…> Поверхность склона будет укреплена геосеткой. Во избежание подобных разрушений по кромке склона на протяжении 450 метров необходимо установить бордюрный камень и организовать отвод воды», — отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Восстановительные работы планируется начать после того, как земля полностью просохнет от ливня.

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