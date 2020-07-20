Карабулак, Ингушетия, , 09:29 — REGNUM В Ингушетии 19 июля произошел крупный пожар на свалке в городе Карабулаке. Возгорание удалось потушить лишь к ночи. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 20 июля в надзорном ведомстве.

По предположению властей Карабулака, причиной возгорания мог стать поджог. Свалка законсервирована четыре года назад, тем не менее некие лица продолжают сбрасывать мусор. Чтобы предотвратить несанкционированный сброс отходов, были огранизованы заградительные мероприятия, в том числе установлены посты для недопущения провоза мусора и система видеонаблюдения для фиксации нарушителей.

Между тем, в июне свалка горела несколько раз. Предположительно ее поджигали искатели лома цветных металлов.

«В мэрии Карабулака не исключают, что виновниками возникновения возгораний могут быть искатели лома цветных металлов, которые умышленно поджигают отходы, чтобы добраться до цели», — пишет интернет-газета «Ингушетия».