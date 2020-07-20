Село Ульяново, Калужская область, , 11:17 — REGNUM 66-летний житель села Ульяново Калужской области подозревается в убийстве односельчанина, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемый мужчина совместно со своим 61-летним знакомым распивали спиртные напитки у себя дома в Ульяново. Между мужчинами произошёл конфликт на почве денежного долга, и хозяин дома нанёс гостю удары металлической кочергой по голове и телу. Потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве задержан, и следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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