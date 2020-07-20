Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону сильнейший ливень, обрушившийся на город-миллионник 17 июля, нанёс удар по 36 социальным объектам — школам и детским садам. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

В частности, в 23 школах и 13 детских садах оказались подтоплены подвалы и цокольные этажи, разрушены клумбы и прилегающие участки. Часть восстановительных работ уже удалось провести, однако некоторые пострадавшие от разгула стихии объекты требуют финансирования. Так, например, на ремонт кровли школы №71 и лицея №2 необходимо 1,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону 17 июля выпала трёхмесячная норма осадков. Из-за мощного ливня город-миллионник оказался на грани ЧС. Во время разгула стихии никто не пострадал.

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