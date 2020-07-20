Уфа, , 09:12 — REGNUM Пропавшую десятилетнюю девочку ищут в Башкирии. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

По информации волонтеров, ребенок пропал в Нуримановском районе в деревне Усть-Салдыбаш. Отмечается, что ее местонахождение неизвестно с 19 июля.

В настоящее время волонтеры объявили сбор для поиска ребенка. Добровольцам, которые желают помочь в поисках девочки, рекомендовано одеваться по погоде и брать с собой в лес фонарики, телефоны, питье и питание.

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