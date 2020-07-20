Амстердам, , 09:00 — REGNUM Крушение армейского вертолета в Карибском море неподалеку от островного государства Аруба стало причиной гибели двух военных из Нидерландов. Об этом 20 июля сообщает телеканал NOS со ссылкой на командующего нидерландскими ВС.

По информации источника, падение вертолета NH90 произошло между островами Аруба и Кюрасао, входящими в состав Нидерландов и являющимися самоуправляемыми государственными образованиями.

Также уточняется, что инцидент произошел, когда по местному времени ещё было 19 июля, крушение винтокрылой машины произошло на расстоянии около 12,5 км от побережья. В результате погибли двое военных — 34-летняя женщина и 33-летний мужчина, попытки реанимировать которых завершились неудачно.

«Это происшествие стало большим шоком для всех», — заявил на пресс-конференции командующий ВС Нидерландов Роб Бауэр и уточнил, что в вертолёте было еще двое военных, которые не получили в результате инцидента серьезных травм.

При этом уточняется, что в настоящее время военные начнут расследовать причины данного крушения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи в Бурятии начали проверку по факту исчезновения 19 июля самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс».