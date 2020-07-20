Батайск, Ростовская область, , 08:48 — REGNUM В Ростовской области произошло ДТП с участием патрульной машины. В результате аварии скончалась женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Дорожная авария произошла вечером 19 июля на пересечении улиц Куйбышева Ленинградская в Батайске. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107, проезжая на запрещающий сигнал светофора, столкнулся со служебным автомобилем полиции. В результате ДТП были госпитализированы пассажиры ВАЗ-2107 — женщина с ребёнком 2015 года рождения. Спасти жизнь пассажирки не удалось.

Сотрудники дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.