Нью-Дели, , 08:49 — REGNUM Как минимум 100 человек погибли на территории Индии из-за наводнений. В наибольшей степени от бедствия пострадал штат Ассам, расположенный на северо-востоке страны. Об этом 20 июля сообщает газета Daily Pioneer.

Согласно информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями указанного штата, приводимом газетой, в регионе жертвами разлива реки Брахмапутра из-за муссонных дождей стали 85 человек.

Также указывается, что в результате разгула стихии было уничтожено 3 тыс. деревень в 25 из 33 округов региона, при этом власти вынуждены были эвакуировать сотни тысяч человек в созданные свыше 50 тыс. лагерей временного размещения.

«Уровень воды в Брахмапутре из-за непрекращающихся дождей продолжает повышаться. Ситуация остается критической», — заявил министр водных ресурсов штата Ассам Кешат Маханта, добавив, что пандемия коронавирусной инфекции осложняет борьбу с наводнениями.

Кроме этого, сообщается о погибших из-за наводнений в восточном штате Бихар и в столице Индии — Нью-Дели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 500 недвижимых объектов культурного наследия было повреждено в связи с недавними наводнениями на юге Китая.