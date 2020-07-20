Москва, , 08:40 — REGNUM В Москве произошло смертельное ДТП, сообщили 20 июля в департаменте транспорта столицы.

«По предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку на Ставропольской улице, 16», — говорится в информации.

ГУП «Мосгортранс» выясняет обстоятельства аварии. Согласно данным, в результате аварии погиб один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический автобус перевернулся в провинции Альберта на юге Канады. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы.