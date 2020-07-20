Луганск, , 08:41 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксировали два обстрела с украинской стороны, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 20 июля на своём Telegram-канале.

По его данным, боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм в направлении населённого пункта Калиновка и восемь мин калибра 120 мм в направлении села Логвиново.

Обстрелы велись с позиций украинских силовиков в районе населённых пунктов Светлодарск и Луганское, отметил он.

Информация о последствиях обстрелов не поступала.

Напомним, ранее военнослужащие Народной милиции ЛНР ответным огнём уничтожили одного боевика ВСУ и ранили второго. Украинские силовики обстреливали населённый пункт Калиновка.

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