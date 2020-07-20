Набережные Челны, Татария, , 09:51 — REGNUM В Набережных Челнах во время движения развалилась кабинка аттракциона «Веселые горки», на полном ходу оторвалась лицевая часть состава. На основании размещенных публикаций в соцсетях проводится прокурорская проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Парке культуры и отдыха в городе Набережные Челны 18 июля текущего года. Во время катания на аттракционе находились дети. Информации о пострадавших не поступало, за медпомощью никто не обращался.

В ходе проверки установят причины возникшей неисправности и возможности дальнейшей безопасной эксплуатации аттракциона.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 15 июля возобновили деятельность аттракционы на открытом воздухе, кафе и ТЦ.

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